Сотрудники региональных УФСБ и УМВД пресекли противоправную деятельность 45-летней жительницы Ставропольского края, причастной к незаконному использованию сим-боксов на территории

Сотрудники региональных УФСБ и УМВД пресекли противоправную деятельность 45-летней жительницы Ставропольского края, причастной к незаконному использованию сим-боксов на территории Владимирской области. По предварительным данным, фигурантка исполняла роль оператора сим-боксов, которые позволяли мошенникам из-за рубежа подменять свои телефонные номера на российские для обзвона и обмана жителей нашей страны, – сообщили в УМВД по Владимирской области. Криминальный