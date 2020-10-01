Учения состоятся 2 октября.

В пятницу, 2 октября, в Костроме будут звучать сирены. Пугаться не нужно - так будут тетсировать системы централизованного оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях для проверки их работоспособности. Как сообщил департамент региональной безопасности, комплексная проверка системы массового оповещения населения начнется в 10:35 и будет продолжаться пять минут. В это время в тестовом режиме будут включены электросирены, а также уличные громкоговорители с голосовым сообщением. Одновременно это сообщение будет транслироваться в эфире телеканалов и радиостанций первого мультиплекса.Услышав сирену, не надо предпринимать никаких действий. Граждан просят соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.Это мероприятие будет частью всероссийской проверки систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, которая состоится в этот день во всех регионах страны.