Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 218. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-7-337-letalnyx-isxodov-218.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 7 337, летальных исходов 218</a> - Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 218. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-7-337-letalnyx-isxodov-218.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 7 337, летальных исходов 218[/url] - Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 218. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает