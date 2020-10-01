Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 218. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает

Новые жертвы КОВИДа. За последние сутки умерло ещё два пациента с коронавирусом. Число летальных исходов во Владимирской области теперь 218. Кривая по заболевшим медленно, но продолжает ползти вверх. Новых случаев заболевания – 42 в 10 муниципальных образованиях. На один случай больше чем накануне. Всего больных теперь 7 337. В лидерах антирейтинга снова Владимир (10-ть новых