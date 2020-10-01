На 9-й этаж, как на Эверест. Уже больше 3 месяцев жители многоквартирного дома 3А по улице Комиссарова живут без лифтов.

На 9-й этаж, как на Эверест. Уже больше 3 месяцев жители многоквартирного дома 3А по улице Комиссарова живут без лифтов."Забег" на 9 этаж пенсионерке Валентине Шуваловой приходится совершает ежедневно. Уже четыре месяца в доме3А по улице Комиссарова не работают лифты. Простой поход за хлебом или на прием к врачу становится для Валентины Михайловны практически непреодолимым испытанием. С больным сердцем сложно не только подниматься, но и спускаться, рассказывается пенсионерка.Валентина Шувалова жительница дома3 "А" ул. Комиссарова: «Пока я пройду две ступеньки, меня уже давит - дышать мне нечем, я вынуждена останавливаться. А если я, допустим, куплю один пакет молока или стакан сахара, я уже не донесу, беру сумку и вот так вот волоку по ступенькам».Лифты отключили еще в марте, начали капитальный ремонт. Обещали управиться до конца августа, но лифты до сих пор не запущены. Хотя жители уверены, что все давно готово.В доме 8 подъездов и около трехсот квартир, в большинстве из них живут пенсионеры. Для них лифт - это не роскошь, а первая необходимость. Из-за больных ног Людмила Толкачева не может даже долго стоять, а уж добраться до своего 6 этажа без лифта и посторонней помощи - нереальная задача.Людмила Толкачева, жительница дома3 "А" ул. Комиссарова: «Я сегодня пошла за хлебом - уже безвыходное было положение. Я хожу с тележечкой, лучше не спрашивайте, как мне ходить. Вот сегодня хорошо женщина шла, подняла меня, так она в два раза старше меня. И она меня провожала. Всегда сижу и жду кого-нибудь , кто пойдет».Заменой 8 лифтов занимается фонд капитального ремонта Владимирской области. О проблеме им известно, по словам генерального директора Владимира Новикова, - подвел подрядчик. Все лифты действительно завезены на объект, но рабочих для установки оборудования не хватает.Владимир Новиков, генеральный директор некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области": «Мы посоветовали, мы не имеем права вмешиваться. Подрядчику взять на субподрят организации, которые находятся здесь в городе Владимире и Владимирской области. Которые имеют возможности произвести эти ремонты по замене лифтового оборудования».Работу поустановкелифтов уже начала другая компания, но когда их смогут запустить,неизвестно. Кроме, того у подрядчика еще несколько домов, сейчас они должны заменить24 лифта в разных городах региона. В Фонде капитального ремонта обещают, что до конца годабольшая часть из них будет запущена.Екатерина Таманова, Вера Куликова, Семен Карпов, Дмитрий Лизунов«Вести-Владимир»