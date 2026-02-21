Суд обязал компанию «РЖД» привести в порядок вход в здание железнодорожного вокзала во Владимире после вмешательства транспортной прокуратуры. Поводом для иска стало ненадлежащее
<a href="https://33live.ru/novosti/21-02-2026-sud-obyazal-rzhd-otremontirovat-razbitye-stupeni-na-vladimirskom-vokzale.html" target="_blank">Суд обязал РЖД отремонтировать разбитые ступени на владимирском вокзале</a> - Суд обязал компанию «РЖД» привести в порядок вход в здание железнодорожного вокзала во Владимире после вмешательства транспортной прокуратуры. Поводом для иска стало ненадлежащее
[url=https://33live.ru/novosti/21-02-2026-sud-obyazal-rzhd-otremontirovat-razbitye-stupeni-na-vladimirskom-vokzale.html]Суд обязал РЖД отремонтировать разбитые ступени на владимирском вокзале[/url] - Суд обязал компанию «РЖД» привести в порядок вход в здание железнодорожного вокзала во Владимире после вмешательства транспортной прокуратуры. Поводом для иска стало ненадлежащее