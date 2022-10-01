Сегодня во всем мире отмечается день пожилого человека. Дату учредили, чтобы привлечь внимание к...

Сегодня во всем мире отмечается день пожилого человека.Дату учредили, чтобы привлечь внимание к проблемам людей в возрасте. Главная цель - защита прав пенсионеров. Традиционно, к этому дню приурочены концерты и благотворительные встречи.Накануне для пожилых людей нашего региона прошла бесплатная юридическая консультация, а сегодня пенсионеры смогут бесплатно посетить экспозиции и выставки Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В списке, среди прочих, Музей хрусталя в Гусь-Хрустальном, Кремль, Спасо-Евфимиев монастырь и Музей деревянного зодчества в Суздале, церковь Бориса и Глеба в Кидекше и комплекс усадьбы Храповицкого в Муромцево.