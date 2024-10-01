Глава региона Александр Авдеев провёл выездное заседание Правительства в Петушинском...

Глава региона Александр Авдеев провёл выездное заседание Правительства в Петушинском районеГубернатор посетил важнейшие объекты и встретился с жителями. Какие задачи стоят сегодня перед этой территорией? И какие проекты получат дальнейшее развитие? Расскажет Мария Рябова.- Вот, здесь работы не ведутся, там не ведутся. Здесь не засыпается…Глава региона Александр Авдеев - на стройплощадке покровской школы №1. Строительство, финансируемое в рамках национального проекта, пока идёт не теми темпами, которые были оговорены. Объект должны были сдать к первому сентября, но сейчас он готов на 70%. Задача, поставленная губернатором - ускориться. Строители запросили допфинансирование, около 200 миллионов рублей. Нужны и рабочие руки. Не хватает монтажников и плотников.Виктор Пузанов - советник губернатора Владимирской области по строительству:- Мы сейчас из тех людей, которые здесь есть. Выжимаем, я считаю, максимум, если бы было сегодня в два-три раза этих людей больше, ситуация поменялась бы, еще лучше.Школа городу нужна, чтобы ликвидировать вторую смену. Покров должен стать опорным населенным пунктом и центром социально-экономического развития Петушинского района. Такую задачу в ходе рабочей поездки поставил губернатор. Здесь активно развивается пищевой и фармацевтический кластеры. В декабре этого года крупное фарм-предприятие откроет в Покрове единственную в стране лабораторию по разработке препаратов для лечения тяжелых хроматических заболеваний.Александр Курбатов - глава администрации Петушинского района:- Есть проект, стоимостью 3 миллиарда рублей. Строительство нового производственного здания. В результате которого будет создано более 100 рабочих мест.Район можно и нужно сделать комфортным для местных жителей и интересным для туристов, - уверен Александр Авдеев. В этом году построено и отремонтировано около 30 километров дорог, реконструированы два участка теплотрассы. Эту работу следует продолжать. Муниципалитет требует новый генплан.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- Есть планы по развитию дорожной инфраструктуры, по использованию средств инфраструктурных бюджетных кредитов, по созданию новых микрорайонов, а также мест, где будут появляться новые предприятия.Губернатор пообщался с местными жителями и обсудил их насущные проблемы.- Есть в плане газификации Пахомово?Ряд вопросов по электричеству и газификации Александр Авдеев взял под личный контроль. Ёмкий, с точки зрения туристической привлекательности объект, - дворцово-парковый ансамбль середины 18 века - усадьба Воронцовых-Дашковых в Андреевском селе. Один из красивейших архитектурных комплексов в регионе. И не в худшем состоянии. До конца нулевых здесь действовал детский санаторий.Мария Волозина - начальник инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области:- На территории усадьбы возможна организация разных учреждений рекреационного направления, домов отдыхов, санаториев, иных объектов, которые помогут реализовать какие-то бизнес-цели, и в то же время сохранить все великолепие данной усадьбы.Всего в Петушинском районе 142 объекта культурного наследия, сохранение исторической памяти продолжится. Сейчас уникальная усадьба законсервирована и ждет инвестора, готового вложиться в реставрацию и благоустройство территории.Мария Рябова, Евгений Калинин. «Вести-Владимир».