Во Владимире появились цифровые интерактивные стенды для туристов – как рассчитывают в администрации, они будут помогать гостям ориентироваться в городе и, вероятно, лучше узнавать

Во Владимире появились цифровые интерактивные стенды для туристов – как рассчитывают в администрации, они будут помогать гостям ориентироваться в городе и, вероятно, лучше узнавать областную столицу. Массивные, как их называют в мэрии, «информационные киоски» или «пилоны», установили 1 октября, сейчас они стоят только в трех местах – рядом с остановками “Садовая площадь”, “Студеная гора” и