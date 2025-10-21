20 октября, в 20.30 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Машина загорелась прямо на оживлённой дороге недалеко от «Киномакса» (проспект Ленина, 27). Пожар на

20 октября, в 20.30 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Машина загорелась прямо на оживлённой дороге недалеко от «Киномакса» (проспект Ленина, 27). Пожар на площади 4 кв. м ликвидировали 6 человек, привлекалось 2 единицы техники. В результате пожара пострадал моторный отсек и часть салона. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети. Прокомментируйте