Григорий Аникеев оказывает поддержку образовательным учреждениям Владимирской области Второе...

Григорий Аникеев оказывает поддержку образовательным учреждениям Владимирской областиВторое десятилетие по инициативе депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева подшефные образовательные учреждения получают необходимую поддержку. В школах и детсадах проводятся ремонтные работы, приобретается учебное и спортивное оборудование. Подробности - в нашем сюжете.Уютные учебные классы, новые двери и окна, современная техника. В этом году помощь получили школы № 3, 11, 15 и 25, а также детский сад № 120 города Владимира.В 11 и 15 школах заменили оконные блоки, в 25-й - установят новые двери в начальной школе. В третьей гимназии за время действия программы обновился актовый и спортивные залы, учебные классы, зоны рекреации. В этом году в кабинете русского языка и литературы появилось новое напольное покрытие. Для организации учебного процесса приобретено современное многофункциональное устройство: принтер со встроенным сканером.Татьяна Ковалькова - директор гимназии №3 города Владимира:- Самое ценное – это постоянная помощь. То есть на нее можно рассчитывать. И самое главное, что эта помощь в продолжение тех государственных проектов, которые есть. И реперные точки, особенно болезненные, которые возникают, и мы знаем к концу года, что мы должны сделать. Первым делом - мы пишем Григорию Викторовичу письмо-просьбу, прийти к нам на помощь, оказать, и всегда уверенны, что можем ее закрыть.Детский сад №120 в микрорайоне Коммунар - постоянный участник программы. Ранее в садике заменили окна в столовой, медицинском кабинете и прачечной, поставили новые двери, приобрели необходимое оборудование. В этом году в образовательном учреждении установили новые трехъярусные кровати.Наталья Олеванова - исполняющий обязанности заведующего детским садом № 120 города Владимира:- Организация оказывает нам спонсорскую помощь по подготовке к новому учебному году. Наш коллектив и родители детского сада, хотели бы поблагодарить общественную организацию "Милосердие и порядок" за наше сотрудничество и, думаем, что мы продолжим это сотрудничество и дальше.Президент Владимир Путин предложил взять курс на регулярное обновление пространств в школах и детских садах. Прежде всего – это формирование современной образовательной среды, которая помогает и мотивирует идти вперед, стремиться к новым знаниям.Григорий Аникеев принял решение расширить проект «Центр развития семьи». В рамках нового направления будет оказываться поддержка образовательным учреждениям региона по созданию современных условий обучения и воспитания подрастающего поколения.Анна Кочеляева - первый заместитель председателя общественной организации «Милосердие и порядок":- Будущее нашей страны напрямую зависит от того вклада, который мы - семья, школа, общественность государство, - делаем в развитии нашего будущего поколения. И, конечно, от того, какое мы создадим пространство, какие мы создадим условия для наших детей, для их развития, воспитания, обучения, зависит очень многое. У нас реализуется новый проект «Центр развития семьи», который инициирован депутатом Госдумы Григорием Викторовичем Аникеевым. И в рамках этого нового проекта мы будем оказывать помощь нашим школьным и дошкольным учреждениям. Эта помощь будет оказываться не только в рамках подготовки к 1 сентября, но и в течение всего учебного года.Совсем скоро в обновленные классы придут ученики Сокольской школы Суздальского района. Это первое образовательное учреждение. которое принимает участие в новом проекте "Центр развития семьи" депутата Госдумы Григория Аникеева.Арина Бельчицкая, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".