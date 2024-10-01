Виктория Боня уже долгое время совершает восхождение на гору.

Виктория Боня уже долгое время совершает восхождение на гору.Поклонники Виктории Бони во все глаза следят за ее блогом, где она описывает восхождение на вершину горы. Они переживают за любимицу и ежедневно осыпают ее кучей вопросов. Телеведущая в перерывах между остановками в лагерях общается с подписчиками и рассказывает, как сложно ей дается поход. Лицо звезды обгорело и обветрилось, губы болят и трескаются. Более того, она сильно похудела и продемонстрировала спадающие штаны.Но это не все мытарства, которые Боня терпит ради высокой цели. Недавно она выложила видеоролик, где рассказала, как пострадала во время подъема на вершину. У Вики очень сильно заболел живот по неизвестной причине, скорее всего, она отравилась. Ведь питание в лагере оставляет желать лучшего, да и аппетита особого нет, как призналась выпускница "Дома-2"."Меня заносили в палатку, переодели. Я прям расплакалась от боли", – написала Виктория Боня в блоге.Немного улучшить состояние звезде помогла бутылка "Колы". Однако она не намерена сдаваться из-за малейшей неприятности, ведь пока все девушки, по словам, любительницы экстрима поднялись до этой точки, в то время как трое мужчин уже сдались по разным причинам – моральным и физическим.Поклонники надеются, что увлечение их кумира закончится благополучно, и скоро они увидят ее в окружении других, более спокойных и домашних пейзажей.