Сидит мужик на кухне, курит. Вдруг из пепельницы появляется джин, и говорит мужику - "Ну а теперь твое третье желание". Мужик отропело смотрит на джина: - Почему сразу с третьего, ведь ни первого ни второго не было?
- Дак ты не помнишь ничего просто! Твое второе желание было сделать все точно таким же как до первого желания. Вот ты ничего и не можешь помнить про меня.
- Ну ладно, - говорит мужик, - счас придумаю... А, хочу стать самым неотразимым для всех женщин!
Джин щелкает пальцами, говорит "готово!" и, уже исчезая, говорит мужику:
- Кстати, точно таким же было твoе первое желание...
еще анекдот!