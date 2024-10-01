О главных событиях Владимирской области узнаете в вечернем выпуске Вестей в 21:05
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[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2024-o-glavnyx-sobytiyax-vladimirskoj-oblasti-uznaete-v-vechernem-vypuske-vestej-v-2105.html]О главных событиях Владимирской области узнаете в вечернем выпуске Вестей в 21:05[/url] - О главных событиях Владимирской области узнаете в вечернем выпуске Вестей в 21:05