О проблеме депутату Госдумы Владимирской области Алексей Говырин сообщила ее дочь.
Жительнице Гороховца срочно потребовалась госпитализация. О проблеме депутату Госдумы Владимирской области Алексей Говырин сообщила ее дочь.
«Конечно, было много эмоций. Понятно желание обеспечить маме лучшее лечение, поэтому процесс госпитализации шел непросто. Приложил все усилия, чтобы помочь», — уточнил депутат в своем .
После консультаций с врачами Областной клинической больницы пациентку доставили санавиацией в горбольницу №6 Владимира.