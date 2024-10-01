Вячеслав Добрынин покинул этот мир 1 октября.

Вячеслав Добрынин покинул этот мир 1 октября.Первый день октября ознаменовался грустными новостями. Ушел из жизни музыкант, автор многих знаменитых песен Вячеслав Добрынин.Коллеги артиста отказываются верить в случившееся. Многие уверяют, что Добрынин вел примерный образ жизни и по всем канонам должен был прожить еще много лет, но судьба распорядилась иначе. Лев Лещенко да и другие исполнители хитов, которые написал Вячеслав, тяжело переживают столь дорогую для них утрату. Эта потеря явилась глобальной для всей страны.Теперь стало известно, где и когда похоронят Вячеслава Добрынина. Его тело предадут земле 4 октября на Троекуровском кладбище.78-летний певец и композитор скончался в больнице, где находился под наблюдением медиков после третьего инсульта. В 11 часов утра 1 октября его сердце перестало биться. Родные находились с ним до последнего.Еще недавно супруга Добрынина рассказывала журналистам, что ее муж все время проводит дома и несколько лет уже не гастролирует. Здоровье начало подводить Добрынина в 2018 году – тогда его разбил первый инсульт, после второго удара певец больше не вышел на сцену. Однако по словам друзей и родных он покинул этот мир, так и не завершив свою последнюю песню, которая стала бы для него лебединой.Добрынин ушел, но его шлягеры будут жить вечно! В сердцах и памяти людей...