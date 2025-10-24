Объезд организуют по улицам Большая Нижегородская, Усти-на-Лабе, Северная и Почаевская.
Во Владимире в ночь с 24 на 25 октября и с 25 на 26 октября, с 22:00 до 6:00 утра, будет полностью перекрыт участок улицы Мира – от пересечения с улицей Грибоедова до дома №92. Об этом рассказали
Объезд организуют по улицам Большая Нижегородская, Усти-на-Лабе, Северная и Почаевская. Водителей просят быть внимательными и следовать правилам дорожного движения, чтобы избежать пробок и недоразумений.
Напомним, ранее мы писали, что