Нововведение может стать значительным источником дохода.

Владимирская область может внедрить туристический налог с 2025 года для развития инфраструктуры и благоустройства территории. Об этом объявили власти Суздаля на круглом столе во время заседания ЗакСобрания региона.Нововведение может стать значительным источником дохода, особенно для городов Золотого кольца, которые привлекают большое количество туристов. Председатель Собрания подчеркнула важность целевого использования средств, направленных на улучшение условий для туристов и местного населения. Вопрос о льготах для различных категорий граждан остается открытым.Напомним, ранее мы писали, что