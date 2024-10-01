В аптеках Владимирской области не хватает более 3 тысяч лекарств. Еще 3 тысячи находятся на передвижке, это когда в одной аптеке тот или иной препарат есть, а вот в другой его нет. Это проблема

В аптеках Владимирской области не хватает более 3 тысяч лекарств. Еще 3 тысячи находятся на передвижке, это когда в одной аптеке тот или иной препарат есть, а вот в другой его нет. Это проблема не сложная, как рассказал вице-губернатор Константин Баранов, такие лекарства просто переносятся в нужное место. Трудности есть в другом. Больше 3 тысяч