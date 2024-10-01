В Камешковском районе открылся клуб караванеров Владимирские странники На озеро Запольское...

В Камешковском районе открылся клуб караванеров "Владимирские странники"На озеро Запольское приехали владельцы автодомов из Москвы, Нижнего Новгорода, Иванова, Тулы, Рязани и Ярославля. Репортаж Ангелины Свищ.Трое в "фисташке", не считая мопса и кота. Таким составом по России путешествует семья Савельевых из Коврова. В их списке уже 18 регионов. Совсем недавно вернулись с Байкала. В доме на колесах чувствуют себя... как дома. Вместе готовят еду, спят, проводят время.Вероника Савельева, автопутешественница (г.Ковров):- Для нас путешествие - это отдых, удовольствие, кайф просто. В любую погоду - хоть снег, хоть дождь, - мы все равно едем и отдыхаем.А это Елена и Виктор Одаровы из Валдая. 33 года восхищаются пейзажами из окна автодома. Вся внутренняя "начинка" - дело рук самих путешественников. Во Владимирской области уже в 4 раз. Гости признаются: регион будто создан для автомобильного туризма.Елена Одарова, автопутешественница (г. Валдай):- Внуку будет 4 года, будет 5, и внучке исполнилось 3. Мы с ними были на фестивале, на "Абунафесте" во Владимирской области в июне.В последние годы автотуристы все чаще стали обращать внимание на Владимирскую область. Регион удобно расположен между Москвой и Нижним Новгородом, через него проходят три федеральные трассы.Развитию автотуристической инфраструктуры уделяется большое внимание. Как отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига, в области уже действуют 6 точек для отдыха караванеров, в планах - оборудовать еще две.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Все эти маршруты, все эти точки обобщить между собой, и даже внутри Владимирской области было интересно попутешествовать - с остановками, буквально несколько дней, но уже провести в рамках региона. Это будет интересно и для жителей Владимирской области, и для приезжих.Первый съезд "Владимирских странников" состоялся на озере Запольское. Клуб еще совсем молод, был создан на "Абунафесте", который проходил в Суздале. Создатель - Дмитрий Гома. Более 40 экипажей прибыли, чтобы подвести итоги и насладиться красотами региона.Дмитрий Гома, организатор клуба "Владимирские странники":- Когда мы создавались, мы не знали, что другие регионы подтянуться, и, вот - смотрите, сразу же география нашего клуба уже пошла по России, эхо пошло по России. Эта привлекательность идет в наш регион. Мы объединяем всех, не только караванеров, но и других туристовЕще одно перспективное направление - водный туризм. Разработкой года стал дом-амфибия муромских инженеров. В планах - уже к 2025-му году перейти к созданию комфортной инфраструктуры для путешествий по малым рекам области.Ангелина Свищ, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".