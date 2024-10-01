В мэрии Владимира назвали дату общегородского субботника
По поручению мэра города Владимира...
В мэрии Владимира назвали дату общегородского субботника
По поручению мэра города Владимира Дмитрия Наумова с завтрашнего дня, 1 октября, в областном центре начинается осенний месячник по благоустройству и очистке территории. Мероприятие продлится до 31 октября включительно.
12 октября 2024 года запланирован общегородской субботник. Масштабная уборка пройдет не только на центральных улицах, в парках и скверах, но также в жилых районах, на выездах из Владимира, в зеленых зонах и у водоемов, включая отделанные микрорайоны и присоединенные территории.
"В рамках осеннего месячника будет уделено особое внимание выявлению и устранению несанкционированных свалок, а также уборке территорий, находящихся под управлением различных организаций, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ", - рассказали в администрации города Владимира.
Фото: администрация города Владимира