Актер Василий Ливанов, известный как советский Шерлок Холмс, был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста подозрение на инсульт.

Актер Василий Ливанов, известный как советский Шерлок Холмс, был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста подозрение на инсульт.По информации, поступившей от СМИ, 89-летний артист почувствовал резкую головную боль в воскресенье, после чего ему была вызвана скорая помощь. Ливанов был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где сейчас проходит полное медицинское обследование.Василий Борисович — яркая личность, оставившая неизгладимый след в отечественном кино. Его роль Шерлока Холмса в культовом фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сделала его любимцем публики и символом целого поколения. Но это не единственная его работа: за свою карьеру актёр снялся более чем в 40 фильмах, среди которых такие знаковые ленты, как "Дон Кихот возвращается" и "Мастер и Маргарита".Ливанов также известен своим голосом — он озвучивал множество персонажей в мультфильмах, включая таких любимцев детей, как Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев». Его талант не ограничивается только актёрской игрой; народный артист также проявил себя как режиссер, создавая запоминающиеся постановки и фильмы.Несмотря на возраст, Ливанов продолжает оставаться активным в творческой среде. Его внушительный вклад в искусство и неизменная преданность профессии вдохновляют многих молодых актёров. Однако последние новости о его здоровье вызывают беспокойство среди поклонников и коллег.