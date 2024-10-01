Выживал как мог. Жителя Петрозаводска признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба и покушении на незаконный сбыт наркотиков крупном размере. Преступления мужчина

Выживал как мог. Жителя Петрозаводска признали виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба и покушении на незаконный сбыт наркотиков крупном размере. Преступления мужчина совершил в декабре 2023 года, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Тогда петрозаводчанин вступил с неизвестным лицом в преступный сговор. 25 декабря сообщник преступника позвонил бабушке из Мурома и опробовал на ней классическую мошенническую