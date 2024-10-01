Речь идет о застройке почти 40 гектаров территории предприятия. Соответствующий договор заключила городская администрация с группой компаний «Глоракс». Как сообщают власти, в новом

Речь идет о застройке почти 40 гектаров территории предприятия. Соответствующий договор заключила городская администрация с группой компаний «Глоракс». Как сообщают власти, в новом квартале появится свыше 330 тысяч квадратных метров жилья, плюс стандартный для жилищных комплексов набор: встроенные коммерческие помещения, наземный паркинг, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Обещают и социальные объекты. Из информации