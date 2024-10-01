VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у владимирцев Erid:...

VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у владимирцевErid: F7NfYUJCUneP2WFHusGjДоля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у жителей Владимира выросла вдвое и составляет на сегодня 10% от всего потребления в сети. Активность владимирских абонентов в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 15,7%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов владимирцы тратят в VK (15,7%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 2,7 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 4,6% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.В то же время на TikTok во Владимире сейчас приходится 6,3% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,8 процентных пункта. Еще 6% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,4 п.п.), а 1,1% — занимает WhatsApp (рост на 0,3 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре владимирского потребления упала до 2,6% (снижение на 1 п.п.). Также 18% объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.МегаФон– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 77,3 млн клиентов.Фото выкуплены ПАО «МегаФон» на сервисе ShutterstockРЕКЛАМА. ПАО «МЕГАФОН»