Владимирская область отправила гумпомощь к месту дислокации добровольческого подразделения Барс в...

Владимирская область отправила гумпомощь к месту дислокации добровольческого подразделения "Барс" в республику КрымДорогами СВО. К месту дислокации добровольческого подразделения "Барс" в республику Крым направлен груз дополнительной помощи от Владимирской области.Бойцы получили походные кровати, генераторы, детекторы БПЛА, а также коптеры. "Птички"- уже в деле. Защитники тренируются на полигоне.Добровольцы из отряда "Барс", в котором, в том числе, служат наши земляки, передают привет на малую родину и выражают благодарность всем неравнодушным за поддержку. Отдельное спасибо "барсовцев" - предпринимателю Александру Шишакову и главе региона Александру Авдееву.- Губернатору Владимирской области - Авдееву Александру Александровичу - огромное спасибо от "Барс" - Крым за гуманитарную помощь и поддержку!