Инвесторы не хотят браться за достройку пятого корпуса ЖК «Дуброва парк-2» не из-за высокой стоимости проекта, а в принципе из-за невозможности возведения семнадцатиэтажного дома в этом

Инвесторы не хотят браться за достройку пятого корпуса ЖК «Дуброва парк-2» не из-за высокой стоимости проекта, а в принципе из-за невозможности возведения семнадцатиэтажного дома в этом месте. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Ранее участники долевого строительства заявляли: причина, по которой застройщики не берутся за объект — слишком высокая стоимость достройки.