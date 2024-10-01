Спасатели ПСО Владимира с юмором рассказали, как помогли юной девушке, которая не смогла сама снять большую сережку. История появилась в сообществе отряда в соцсетях. Девушка носила кольцо 4

Спасатели ПСО Владимира с юмором рассказали, как помогли юной девушке, которая не смогла сама снять большую сережку. История появилась в сообществе отряда в соцсетях. Девушка носила кольцо 4 дня. И носила бы еще дольше, если бы не спасатели, к которым она обратилась. Из поста ПСО Владимира Коварное кольцо не хотело покидать гостеприимную хозяйку. И девушка