Ремонт теплосети 2-ой очереди на улицах Задний боровок (у дома №16) и Горького (дом №5) продлится до 18:00 2 октября. Горячую воду должны были вернуть в 6:00, но работы оказалось больше, рассказали в

Ремонт теплосети 2-ой очереди на улицах Задний боровок (у дома №16) и Горького (дом №5) продлится до 18:00 2 октября. Горячую воду должны были вернуть в 6:00, но работы оказалось больше, рассказали в пресс-службе «Т Плюс». Работы ведутся с 29 сентября. Под ограничение попали следующие адреса и улицы: – ул. Стрелецкая, 42, 3а, 30а, 32,