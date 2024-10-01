Во Владимирской области планируют ввести туристический налог. Такое разрешение получили власти муниципальных образований от федеральных законодателей. Новый областной эксперимент

Во Владимирской области планируют ввести туристический налог. Такое разрешение получили власти муниципальных образований от федеральных законодателей. Новый областной эксперимент представляет собой платеж, который туристы будут платить вместе с суммой за проживание в гостиницах. Решение ввести туристический налог остается за Советами нардепов на местах. Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской