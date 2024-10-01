Во Владимирской области стартовал кинофестиваль «Шередарь» Уже восьмой по счету. В этом году его...

Во Владимирской области стартовал кинофестиваль «Шередарь»Уже восьмой по счету. В этом году его участниками стали больше трехсот авторов и коллективов из разных регионов России и стран СНГ.Владимир Рудак, кинорежиссер, член жюри фестиваля «Шередарь»:- Есть возможность посмотреть на, так называемое, «производство добра». Часто люди, которые что-то делают в социальной сфере, остаются невидимыми, потому что им не особо хочется появляться перед камерами, они просто делают свою важную работу. И когда есть кинематографисты, которые показывают эту работу, приходит понимание, как много у нас замечательных проектов. Которые помогают не только людям с инвалидностью, но и в других сложных жизненных ситуациях.Фестиваль проходит в течение шести дней. Из трехсот заявок жюри отобрало 70 работ. Это игровые и документальные фильмы социальной направленности, телевизионные передачи и сетевые проекты. Церемония закрытия будет 3 октября.Фестиваль проходит на территории центра реабилитации «Шередарь» в Петушинском районе Владимирской области, в котором лечатся и восстанавливаются дети, перенёсшие тяжелые заболевания. Но в этом году впервые показы организованы на дополнительных площадках во Владимире - в киноцентре, библиотеках и ДК.Отметим, что в настоящий момент в Петушинском районе идёт строительство еще одного корпуса реабилитационного центра, который получил название "Шерешередарь". Он сможет принимать ежегодно до полутора тысяч ребят.Ксения Давидсон, директор фонда "Шередарь":- Новый, он будет в совершенно красивейшем месте на заливном лугу, и он будет круглогодичный. Здесь будут на протяжении всего года проходить полностью бесплатная благотворительная программа реабилитации. Он точно с такой же будет доступной средой. То есть - сюда также смогут приезжать дети с любыми ограничениями возможностей здоровья. И, в общем-то, основное различие - это место.