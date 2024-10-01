Полиция устроила погоню за пьяным водителем. Во время профилактического рейда во Владимире сотрудники ГАИ потребовали остановиться водителя автомобиля «ВАЗ 2114». Легковушка двигалась по

Полиция устроила погоню за пьяным водителем. Во время профилактического рейда во Владимире сотрудники ГАИ потребовали остановиться водителя автомобиля «ВАЗ 2114». Легковушка двигалась по трассе М-7 в сторону Москвы. По словам полицейских, машина ехала неуверенно. Стекла авто были тонированы. Встрече с дорожной полицией водитель явно не обрадовался и попытался скрыться. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ