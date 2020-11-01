Средства получат три библиотеки региона.

Владимирская область получила из федерального бюджета 15 млн рублей на создание модельных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.По 5 млн рублей получат три библиотеки Владимирской области, которые победили в соответствующем конкурсном отборе.Так, федеральные средства получит Красноэховская библиотека-филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района области, Детская библиотека Юрьев-Польской Централизованной библиотечной системы и Центральная детская библиотека Централизованной библиотечной системы Меленковского района. На базе каждой из них появится «Библиотека XXI века».Ранее сообщалось, что первая в России модельная библиотека открылась во Владимирской области в 2016 году в поселке Боголюбово Суздальского района.