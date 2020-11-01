Деньги предназначались для бездомных и малоимущих.

Во Владимире полиция продолжает поиски мужчины, который украл ящик для пожертвований из храма Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря.Преступление зафиксировала местная камера видеонаблюдения . На кадрах видно, как злоумышленник выбрал момент, когда в церкви практически никого не было и вынес огромный ящик. "Не укладывается в голове", так прокомментировали происшествие в храме. Деньги предназначались для бездомных и малоимущих. Какая сумма была в ящике на момент кражи, неизвестно . Могла быть и тысяча , и даже сто тысяч рублей.