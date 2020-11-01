Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 103 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 9 710 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-103-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 103 новых заражённых коронавирусом</a> - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 103 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 9 710 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-103-novyx-zarazhyonnyx-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 103 новых заражённых коронавирусом[/url] - Новые данные по коронавирусу во Владимирской области. 103 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 9 710 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых