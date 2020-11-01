Всего в регионе зафиксировано 9710 случаев.

Во Владимирской области коронавирус подтвердился у 103 человек. Трое скончались, 58 выздоровели. Всего в регионе зафиксировано 9710 случаев COVID-19, 267из которых с летальным исходом.