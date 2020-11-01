Сегодня утром в полицию Коврова потупило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский». На место прибыли специалисты МЧС, полиции, следственного комитета и других надзорных

Сегодня утром в полицию Коврова потупило сообщение о хлопке в торговом центре «Рынок Октябрьский». На место прибыли специалисты МЧС, полиции, следственного комитета и других надзорных органов, а также глава города Коврова Елена Фомина. В соцсетях очевидцы сообщают, что мужчина ходил по рынку в маске Деда Мороза. А также, что там работает его бывшая жена, которой