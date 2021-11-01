На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 322 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.73 - во Владимире38 - в Гусь-Хрустальном районе35 - в Ковровском районе34 - в Муромском районе16 - в Кольчугинском районе15 - в Собинском районе14 - в Гороховецком районе14 - в Александровском районе13 - в Петушинском районе13 - в Юрьев-Польском районе13 - в Киржачском районе12 - в Суздальском районе11 - в Вязниковском районе6 - в Судогодском районе5 - в Меленковском районе5 - в Селивановском районе5 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 63 132 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).