Экономист Сергей Чалый прокомментировал интервью Светланы Тихановской на Эхе Москвы. Он убежден, что Кремль шлет Лукашенко сигнал через Венедиктова.

Экономист Сергей Чалый прокомментировал интервью Светланы Тихановской на "Эхе Москвы". Он убежден, что Кремль шлет Лукашенко сигнал через Венедиктова.В политологической среде активно обсуждают интервью Светланы Тихановской Алексею Венедиктову на радиостанции "Эхо Москвы". Для российских обозревателей наиболее любопытными стали слова лидера оппозиционного блока о том, что президент Владимир Путин мог бы стать посредником в переговорах между Александром Лукашенко и демократическими силами, претендующими на власть.Независимый экономист Сергей Чалый выразил свою точку зрения на данный счет. Он предложил посмотреть на ситуацию с разных сторон. Первый вариант предполагает, что Путин является союзником Лукашенко, а значит претендовать на роль посредника в переговорах не сможет.При этом специалист не исключил, что Кремль может отречься от поддержки Лукашенко. Вполне вероятно, что такой сигнал через Венедиктова и шлет Москва Минску, подчеркнул он.Чалый отметил, что речи о том, чтобы предать Лукашенко, не идет. Также нельзя говорить, что Россия планирует сделать ставку на Светлану Тихановскую. Экономист убежден, что Кремль нащупывает механизмы, как устранить нестабильного и непредсказуемого Лукашенко.