Каратисты Владимирской области успешно выступили на первенстве России по всестилевому каратэ в Орле, принеся региону сразу двадцать медалей. Наша сборная продемонстрировала выдающиеся

Каратисты Владимирской области успешно выступили на первенстве России по всестилевому каратэ в Орле, принеся региону сразу двадцать медалей. Наша сборная продемонстрировала выдающиеся результаты на соревнованиях, где собрались сильнейшие спортсмены страны. Об этом сообщили в Минспорта региона. В ходе нескольких дней напряженных состязаний, в которых участвовали почти 2,5 тысячи каратистов из 66 регионов, владимирские спортсмены завоевали