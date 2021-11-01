Эксклюзив Инклюзивный проект областной библиотеки для слепых к 800-летию Александра Невского...

ЭксклюзивИнклюзивный проект областной библиотеки для слепых к 800-летию Александра Невского получил высокую оценку Российского военно-исторического общества.В рамках проекта инвалиды по зрению побывали на выездной экскурсии в Александрове, где познакомились с духовным служением Невского, посетили открытые уроки православия в Успенском кафедральном соборе, в Богородице-Рождественском монастыре, где изначально был погребён великий князь, в Свято-Успенском Княгинином монастыре, где покоятся его супруга и дочь. Также благодаря проекту в свет вышли несколько важнейших изданий. В их числе- книга "Памятные места Александра Невского" со шрифтом Брайля. Проект удостоен благодарности Российского военно-исторического общества.