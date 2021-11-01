Освещение в доме влияет на восприятие жилого пространства. Светильники – универсальный источник света и необходимый акцент в спальне, прихожей, ванной комнате и других помещениях.

Существует множество различных типов, стилей и дизайнов, которые можно рассмотреть. Это руководство поможет найти лучший вариант для дома.

Функции светильников

Ключ подбора правильного бра в комнату – определение его предназначения. Данные изделия обладают большим функционалом:

подсветка для зеркал, предметов интерьера, лестниц и ступеней;



дополнительный аксессуар в создании уюта;



как основное освещение (в ванной или коридоре);



создание акцентного света для работы и чтения;



разделение комнаты на зоны отдыха и рабочий кабинет.

Для уюта и комфорта жилья присматривайте освещение в одном стилистическом направлении. Гармонично смотрятся лампы и бра, которые сочетаются друг с другом.

Параметры при выборе настенного освещения

По типу конструкции (способу подключения) выделяют три типа бра: со шнуровым выключателем, питание от розетки при помощи вилки, включение при помощи клавиши. Материал арматуры изготавливают из дерева, керамики, металла, пластика, стекла. Соответственно разные ценовые категории, внешний вид и срок эксплуатации.

Освещение в комнате выполняет определенную функцию: внешнюю, рабочую, акцентную или декоративную. Поэтому присутствует большой выбор плафонов по форме. Они бывают закрытого типа, половинчатые полуоткрытые, направленного света (одноламповый поворотный прибор), свечи (декоративные изделия). Для сочетания бра с окружающим интерьером учитывайте стилистическое направление (классика, минимализм, модерн). Небольшие светильники подойдут для узких комнат и коридора. Для освещения картин используйте простые конструкции на гибкой ножке.

По типажу в наличии светодиодные, накаливания, галогенные, люминесцентные и энергосберегающие лампы различной мощности. Еще один параметр – это цветовая температура. Измеряется в Кельвинах. Шкала начинается с 800К и заканчивается 20000К, чем выше уровень, тем холоднее освещение. На выбор такие оттенки ламп: теплый, нейтральный, холодный.

Особенности монтажа и процесс установки светильников несложный. Применяют приповерхностные бра (плотно прижаты к стене), настенные на кронштейне, открытого типа (без плафона, имитация свечей), направленного света и с регулируемым основанием.

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