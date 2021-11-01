Общая стоимость спортивного объекта составит 88 млн рублей.

В Александрове лыжероллерная трасса готова на 80%. Об этом заявила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова. Общая стоимость спортивного объекта составит 88 млн рублей.«Проект двухлетний, но большая часть уже построена. Остаётся завершить монтаж уличного освещения, благоустройство, возвести трибуны и установить модули», — добавила она.Объект расположился на 10 гектарах земли на улице Сноповская. Протяжённость трассы составит 2 километра, а ширина – 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1 километр, 1,3 километра и полтора. Штрафной круг составит 80 метров.Вокруг объекта построят биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, а также 24 мишенных установки. При проектировании учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).Состав комплекса дополнят девять модульных блоков, где расположатся раздевалки, душевые, инвентарь, судейская, кафе, место для подготовки лыж и парковка.Заказчиком выступает Александровская спортивная школа. Лыжными гонками в районе занимается более 300 детей.