Общая стоимость спортивного объекта составит 88 млн рублей.
В Александрове лыжероллерная трасса готова на 80%. Об этом заявила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова. Общая стоимость спортивного объекта составит 88 млн рублей.
«Проект двухлетний, но большая часть уже построена. Остаётся завершить монтаж уличного освещения, благоустройство, возвести трибуны и установить модули», — добавила она.
Объект расположился на 10 гектарах земли на улице Сноповская. Протяжённость трассы составит 2 километра, а ширина – 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1 километр, 1,3 километра и полтора. Штрафной круг составит 80 метров.
Вокруг объекта построят биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, а также 24 мишенных установки. При проектировании учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).
Состав комплекса дополнят девять модульных блоков, где расположатся раздевалки, душевые, инвентарь, судейская, кафе, место для подготовки лыж и парковка.
Заказчиком выступает Александровская спортивная школа. Лыжными гонками в районе занимается более 300 детей.