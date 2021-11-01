Эксклюзив Черно-белые дома уступили второй команде московского Динамо. Уже к десятой минуте...

ЭксклюзивЧерно-белые дома уступили второй команде московского Динамо. Уже к десятой минуте москвичи добились комфортного для них преимущества в два мяча. В конце первого тайма нападающий "Торпедо" Никита Андреев сумел поразить ворота гостей и на этом атакующий порыв "Торпедо" иссяк- 1-2. Безвыигрышная серия владимирской команды достигла семи матчей.Сергей Дубровин, тренер "Торпедо" (Владимир):Нам нужно просто победить! Просто победить для уверенности, для наших болельщиков, для нашего города, для всех нас самих уже. Мы мечтаем об этой победе уже давным давно. И я не думаю о принципиальности, я думаю просто о том, как разобрать игру, чтобы ребята выложились, показали своё умения, своё желание и максимум приложили к победе.У футбольного клуба "Муром" дела намного лучше. Команда с берегов Оки, после выездной ничьи с "Долгопрудным" обосновалась на шестом месте. 4 ноября пройдёт дерби 33 региона - "Муром" примет "Торпедо".До конца первой части чемпионата, остается три матча. Весной лидеры и аутсайдеры второго дивизиона объединятся в две группы и продолжат борьбу. Лидеры - за путевку в первый дивизион, неудачники - за выживание. И если "Торпедо" уже практически точно попадёт в группу аутсайдеров, "Муром" вполне может рассчитывать на группу победителей.