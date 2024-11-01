Закупились хрустальной посудой, а на обратном пути обворовали пенсионеров. Приезжих брата с сестрой обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище, рассказали в прокуратуре области.

Закупились хрустальной посудой, а на обратном пути обворовали пенсионеров. Приезжих брата с сестрой обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище, рассказали в прокуратуре области. 32-летняя фигурантка проживает в Вологодской области. В мае прошлого года вместе со своим 27-летним братом из Ярославского региона женщина приехала в Гусь-Хрустальный. Родственники закупили хрустальную посуду, чтобы в дальнейшем перепродать