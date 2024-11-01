15 октября исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга.

«... если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский», – так сказал Лев Толстой о Михаиле Лермонтове. 15 октября исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга. А еще офицера, который неоднократно был представлен к наградам за воинскую доблесть. О сражениях Лермонтов писал много. Его предки участвовали в Отечественной войне 1812 года, и не случайно перу именно этого поэта принадлежит знаменитейшее стихотворение «Бородино», заученное каждым из нас в школьные годы.Теме войны в творчестве Лермонтова был посвящен концерт «И развились знамена чести», состоявшийся в музее-заповеднике «Александровская слобода». Михаил Юрьевич создал немало произведений, в которых реалистично изобразил и местность, где кипели сражения, и ужасы кровавых схваток с горцами, и тактические уловки противника, и храбрость русских воинов, и подробности армейского быта.«В интерьере русской усадьбы XIX в. строки Лермонтова в этот осенний вечер звучали на удивление органично. А читал их мастер художественного слова, ученый секретарь Музея-заповедника «Усадьба «Мураново» Сергей Гущин. Его эмоциональное исполнение, превратившее поэтический концерт в настоящий моноспектакль, вызвало подлинные эмоции и благодарность слушателей. Среди них, кстати, была и молодежь, поскольку концерт вошел в предложения «Пушкинской карты», - рассказал методист музея-заповедника Иван Мазненков.После концерта впечатлениями поделился и Сергей Гущин: «Экспозиция «Мир провинциальной усадьбы», в которой мне сегодня довелось выступить, удачно «совпала» с темой поэтического вечера. А тема напрямую связана и с XIX веком, и с русскими усадьбами вообще, и, в первую очередь, с именем русского поэта. Сегодня я подобрал программу так, чтобы слушатели глубоко познакомились с военной лирикой Лермонтова, о которой чаще упоминают в школе, но широкому кругу она менее известна. Поэтому я декламировал стихи, достаточно редко исполняемые со сцены. С этой же целью для каждого произведения я подготовил небольшой историко-литературный комментарий. Надеюсь, что наши гости получили удовольствие».Литературные вечера в интерьере гостиной давно стали доброй традицией и одной из визитных карточек Музея Ивана Грозного, а посему – продолжение следует...