Иск подал общественник.

Митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону предстоит снова ответить в суде: на него подан второй иск о защите чести и достоинства. Иск подал общественник Артур Рагимов, который сотрудничает с Суздальской православной гимназией. Об этом пишет «».Конфликт возник после того, как директор гимназии Нина Аникина отказалась от предложения Рагимова о сборе гуманитарной помощи на СВО. Она сослалась на существующий конфликт с Владимирской епархией и информацию о том, что Рагимов якобы избил священника. В иске говорится, что Аникина показала Рагимову письмо от архиерея, в котором содержатся оскорбительные обвинения.Рагимов требует признать сведения в письме ложными, обязать митрополита опровергнуть их и взыскать с него символические 2 рубля в качестве компенсации. Истец утверждает, что такие обвинения нанесли ему моральный ущерб, вызвав депрессию и нарушения сна.