Во Владимире провели окружной семинар-совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева. На мероприятии обсудили практику и
<a href="https://33live.ru/novosti/29-05-2026-vo-vladimire-obsudili-zadachi-dlya-realizacii-strategii-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-na-period-do-2036-goda.html" target="_blank">Во Владимире обсудили задачи для реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года</a> - Во Владимире провели окружной семинар-совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева. На мероприятии обсудили практику и
[url=https://33live.ru/novosti/29-05-2026-vo-vladimire-obsudili-zadachi-dlya-realizacii-strategii-gosudarstvennoj-nacionalnoj-politiki-na-period-do-2036-goda.html]Во Владимире обсудили задачи для реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года[/url] - Во Владимире провели окружной семинар-совещание под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игоря Щеголева. На мероприятии обсудили практику и