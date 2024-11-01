Водитель тягача из Коврова, нарушивший несколько правил, пытался откупиться от полицейского двумя купюрами номиналом в 1000 рублей. Освобождение от ответственности купить не удалось, и

Водитель тягача из Коврова, нарушивший несколько правил, пытался откупиться от полицейского двумя купюрами номиналом в 1000 рублей. Освобождение от ответственности купить не удалось, и теперь мужчину будут судить за покушение на взятку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области. История произошла 26 сентября. Ковровчанин, более 30 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушения ПДД, ехал