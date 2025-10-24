В Юго-Западном районе Владимира в минувший четверг произошла авария на электросетях. Как «Шестому каналу» сообщили в энергоснабжающей организацией «ОРЭС», при производстве работ по
<a href="https://33live.ru/novosti/24-10-2025-noch-s-generatorom-kak-na-verxnej-dubrove-ustranyali-posledstviya-avarii-na-elektrosetyax.html" target="_blank">Ночь с генератором: как на Верхней Дуброве устраняли последствия аварии на электросетях</a> - В Юго-Западном районе Владимира в минувший четверг произошла авария на электросетях. Как «Шестому каналу» сообщили в энергоснабжающей организацией «ОРЭС», при производстве работ по
[url=https://33live.ru/novosti/24-10-2025-noch-s-generatorom-kak-na-verxnej-dubrove-ustranyali-posledstviya-avarii-na-elektrosetyax.html]Ночь с генератором: как на Верхней Дуброве устраняли последствия аварии на электросетях[/url] - В Юго-Западном районе Владимира в минувший четверг произошла авария на электросетях. Как «Шестому каналу» сообщили в энергоснабжающей организацией «ОРЭС», при производстве работ по