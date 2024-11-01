В Суздале будут судить 35-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре

В Суздале будут судить 35-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре области. Злоумышленник временно жил в Лакинске. В мае этого года она решил подзаработать незаконным способом. Неизвестное лицо прислало обвиняемому координаты оптовых партий наркотиков – в общей сложности там было