В Суздале будут судить 35-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре
<a href="https://33live.ru/novosti/01-11-2024-v-suzdale-budut-sudit-zakladchika-kotoryj-vo-vremya-zaderzhaniya-ugrozhal-policejskim-nozhom.html" target="_blank">В Суздале будут судить закладчика, который во время задержания угрожал полицейским ножом</a> - В Суздале будут судить 35-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре
[url=https://33live.ru/novosti/01-11-2024-v-suzdale-budut-sudit-zakladchika-kotoryj-vo-vremya-zaderzhaniya-ugrozhal-policejskim-nozhom.html]В Суздале будут судить закладчика, который во время задержания угрожал полицейским ножом[/url] - В Суздале будут судить 35-летнего гражданина Украины. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, а также в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в прокуратуре